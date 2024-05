Homem é preso e multado em R$ 34 mil por cortar palmito nativo

Foto: 2º Pel / 1ª Cia BPAMb-FV

Policiais do 2º Pelotão da Polícia Ambiental – Força Verde receberam mais uma denúncia de extração ilegal de palmito nativo na área rural e preparam mais um incursão aquática na baía de Guaratuba.

Nesta quinta-feira (16) chegaram ao porto da Ilha do Fincão, que fica dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba.

Com o apoio do proprietário de um sítio conseguiram flagrar um homem com um feixe contendo 31 unidades de palmito in natura da espécie, juçara (Euterpe edulis). A palmeira nativa da Mata Atlântica está classificada como vulnerável na Lista Oficial de Espécie da Flora Brasileira em Extinção.

O homem foi preso em flagrante e foram feitos dois autos de infrações ambientais, sendo o primeiro por cortar árvores de espécie protegida. O segundo por penetrar unidade de conservação com instrumentos próprios para a exploração de produtos de origem florestal, sem licença da autoridade competente.