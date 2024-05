EPR Litoral Pioneiro apresenta o plano para duplicação da PR-407 em Pontal do Paraná

Atendendo solicitação do prefeito Rudão Gimenes, o diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro, Marcos Moreira – da concessionária da BR-277 e outras rodovias do litoral paranaense – esteve na Prefeitura de Pontal do Paraná nesta sexta-feira (17) para explicar detalhes sobre a atuação da empresa na região e, especificamente, sobre serviços de manutenção, conservação e futuras obras de duplicação no trecho da PR-407 no município.

Rudão solicitou a reunião após recentes acidentes com vítimas fatais registrados na PR-407. O prefeito quis esclarecer pontos que são de responsabilidade da empresa e cobrou melhorias na sinalização para dar mais segurança a quem utiliza a estrada. Moreira disse que a empresa está comprometida com a instalação de radares inteligentes para controle de velocidade e monitoramento da rodovia, e que aguarda resposta a ofícios enviados à Polícia Rodoviária Estadual sobre os pontos de instalação. Ele também disse que a estrada receberá melhorias na sinalização.

Participaram da reunião, além do prefeito Rudão e de Moreira, o secretário de Projetos e Planejamento Urbano, Heitor Gonçalves Kayamori, o engenheiro civil da Prefeitura Rafael Trojan, o secretário de Finanças e Orçamento, Vinícius Eppinger, e o chefe de gabinete, Jorge Novakovich.

Contorno de Praia de Leste: Outro tema fundamental para o prefeito Rudão, além da futura duplicação da PR 407 é intersecção com Contorno de Praia de Leste – já com obras em andamento. O diretor-presidente da EPR explicou que já existe um plano para duplicação da PR-407 e que a etapa em andamento é a obtenção da licença ambiental. De acordo com as exigências previstas em contrato a EPR Litoral Pioneiro terá três anos para iniciar as obras, com previsão de conclusão no quarto ano, contados a partir do início da concessão em fevereiro deste ano.

Concessão: A PR 407 (rodovia Argus Thá Heyn) faz a ligação da BR-277, em Paranaguá, e da PR-412, que dá acesso a Matinhos e aos balneários de Pontal do Paraná. As duas rodovias estaduais se encontram em Praia de Leste, mas somente a PR-407 está sob responsabilidade da EPR Litoral Pioneiro no contratos de concessão de rodovias, com o retorno da cobrança das tarifas de pedágio na praça de São José dos Pinhais (Km 60,5 da BR 277). A PR-412 segue sob responsabilidade do Governo do Paraná.