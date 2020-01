Mulheres acusam PMs de abuso de autoridade em Matinhos

Três integrantes do grupo de maracatu Baque Mulher foram detidas por policiais militares, nesta quarta-feira (22), durante ensaio no calçadão da Praia Brava de Caiobá, em Matinhos, e levadas para a delegacia. A maior parte da situação foi filmada por elas próprias.

De acordo com os policiais, o motivo da detenção foi de desacato, resistência e perturbação do sossego.

Os policiais atenderam uma denúncia de um morador do prédio em frente à praia incomodado com o volume do canto e da batucada. Oito policiais em quatro viaturas participaram da abordagem que as mulheres acusam de ter sido agressiva.

Elas ensaiavam maracatu embaixo de uma árvore entre o calçadão e a areia da praia. Leia o relato de uma das participantes que foi divulgado nas redes sociais:

“O grupo parou de tocar e os policiais pediram 2 instrumentos para levar a delegacia, depois mudou de ideia e exigiu 3 instrumentos, mesmo assim as agressões continuaram.

Três mulheres foram coagidas de forma violenta a entrar na viatura e irem para a delegacia. Um dos policiais chamou de vadia uma das coordenadoras que tentava conversar e pedir por seus direitos.”

Na Delegacia, segundo as integrantes do grupo, o delegado “rejeitou o enquadramento de perturbação do sossego porque reconheceu a legalidade da liberdade de expressão contida na legitimidade do movimento do Maracatu”. Ainda segundo ela, o delegado de Matinhos “também recusou enquadrar as meninas em resistência à prisão”.

A acusação de desacato será discutida em audiência no Juizado Especial Criminal no dia 9 de fevereiro. Nas redes sociais, apoiadoras do grupo negam o desacato e pedem o enquadramento dos policiais militares na Lei de Abuso de Autoridade.

Em mensagem ao Correio do Litoral, a Polícia Militar justificou a atuação dos policiais. Leia a nota:

“A Polícia Militar do Paraná informa que atendeu um chamado pelo 190 de perturbação de sossego e, no local dos fatos, o solicitante decidiu representar contra as pessoas que causavam o barulho, sendo encaminhadas três pessoas e apreendidos os instrumentos musicais.

A equipe policial adotou os procedimentos necessários e adequados aplicados em qualquer outra situação de perturbação de sossego.

A atuação da Polícia Militar, em qualquer situação, é imparcial e segue diretrizes de direitos humanos.”

