Hospital Municipal de Guaratuba receberá reforma

Foi assinada nesta quarta-feira (22) a ordem de serviço para a reforma do telhado e a substituição das instalações elétricas do Hospital Municipal de Guaratuba.

De acordo secretário municipal da Saúde, Gabriel Modesto, as obras são necessárias mesmo com a construção do novo Hospital Maternidade ao lado do Pronto Socorro, pois o prédio da antiga Santa Casa será utilizado para abrigar outros serviços de saúde, como o Centro de Especialidades, Centro Municipal de Fisioterapia e Unidade de Saúde Central. A criação da nova Unidade de Saúde atende a reivindicação dos moradores do Centro que, atualmente, são atendidos na UBS Caieiras.

Gabriel Modesto explica que os serviços especializados do município serão concentrados em único local, mais amplo, centralizado e de fácil acesso. “Já o prédio que atualmente abriga o Centro de Especialidades, no Nereidas, passará a oferecer serviços básicos de saúde para moradores da região, atendendo a uma reivindicação antiga daquela comunidade”, destaca o secretário.

A obra conta com investimento de R$ 496 mil, recurso próprio do município que será deduzido do valor do aluguel do prédio.