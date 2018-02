Confira as ruas que serão bloqueadas no Carnaval de Guaratuba

Nos dias 10, 11 e 12 a avenida 29 de Abril e suas transversais serão bloqueadas para o Carnaval de Guaratuba.

A partir das 17h, as ruas próximas à Avenida 29 de Abril deverão ser fechadas para carros e motos, permitindo somente a passagem de moradores previamente cadastrados e identificados na Secretaria Municipal da Segurança Pública. Somente a rua Vieira dos Santos não será bloqueada e fluirá normalmente.

A rua Guilherme Pequeno será bloqueada a partir das 7h de acordo com a localidade estratégica para o atendimento de urgências da saúde que venham a ocorrer na avenida. Já as ruas Mugiatti Sobrinho, Nicolau Abagge e Cel. Carlos Mafra serão bloqueadas às 21h.

Os moradores que residem no entorno da av. 29 de Abril devem comparecer na Secretaria da Segurança Pública ou na Secretaria da Cultura e do Turismo com documento pessoal e comprovante de residência para conseguir o Acesso Livre para seu veículo. As secretarias vão emitir o Acesso até sábado (10), às 13h.

