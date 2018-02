Polícia informa que elucidou chacina de Matinhos

A Polícia Civil informa que identificou, nesta sexta-feira (8), o autor de quatro mortes ocorridas em Matinhos no mês de novembro. O suspeito, de 34 anos, estava preso. O nome do suspeito não foi divulgado.

O crime ocorreu no dia 20 de novembro em um barracão abandonado na Avenida Paranaguá, no balneário Flamingo, em Matinhos. Cícero Alves Pereira (40 anos), Claudinei do Amaral (36 anos), Donaldson de Almeida Jorge (46 anos) e Lincoln dos Santos (31 anos), todos alvejados com diversos disparos de arma de fogo.

De acordo com a polícia, após dois meses de investigações de campo, análise de imagens e recursos tecnológicos, a equipe conseguiu identificar o suspeito que já se encontrava preso, cumprindo pena pelo crime de roubo de veículo, inclusive do carro usado no dia da chacina. Ele também possui passagem pelo crime de homicídio.

“O suspeito assassinou brutalmente as quatro pessoas por motivos relacionados ao tráfico de drogas”, falou Miguel Stadler, delegado coordenador da Operação Verão.

O acusado, além de ser autuado pelos quatro homicídios (do barracão abandonado) ele também é suspeito pela morte de outra pessoa (Maicon André Alves dos Santos, de 31 anos, morador de Guaratuba), encontrada próximo ao local da chacina. Se condenado, poderá pegar uma pena de mais 30 anos de reclusão.

As investigações e ações policiais no litoral continuam a fim de identificar outras pessoas envolvidos no crime. Qualquer informação pode ser repassada anonimamente para a delegacia de Matinhos através do telefone (41) 3453-0966.

