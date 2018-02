Carnaval com menos embriaguez e menos acidentes nas estradas

Nas rodovias estaduais que cortam os municípios do Litoral houve uma redução no número de acidentes, de 15 para 11 este ano, -27%, bem como no número de feridos (-64,29), de 14 para cinco, -64%; de embriaguez ao volante no Art. 165 (-25%), de oito para seis em 2018; e no Art. 306 (-50%), de seis para três neste feriado.

Já o número de atropelamentos se manteve igual nos dois anos (1), o de testes etilométricos aumentou (0,86%), de 232 para 234 neste ano, e de autuações no geral (29,41%), de 306 para 396 em 2018. Houve ainda a retenção de 20 veículos contra 17 no Carnaval anterior, aumento de 11%.

O sábado (10) foi o dia com maior número de testes etilométricos (100) e autuações por imagens de radar (565). No domingo foi registrado o maior número de acidentes (5), de atropelamentos (1), de infrações pelo Art. 165 (3) e pelo Art. 306 (2); já a terça-feira (13) registrou o maior número de autuações no geral (95); sábado e segunda-feira (12) tiveram o mesmo número de feridos (2).

os dados foram divulgados pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) nesta quarta-feira (14).

