Suspeitos são seguidos por câmeras de Guaratuba e presos em Garuva

Três homens foram presos na noite desta quarta-feira (21), em Garuva (SC), depois de supostamente cometerem diversos roubos em Guaratuba e na região da divisa com Santa Catarina.

Em Garuva, no sábado (17), eles teriam roubado um salão de beleza. Em Guaratuba, na terça-feira (20), teriam assaltado uma jovem na rua Tibagi, no bairro Cohapar.

Nesta quarta-feira, o carro dos suspeitos foi seguido pelas câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Segurança de Guaratuba, que informou a Polícia Militar. As imagens mostram o veículo, um Fiat Uno com placas de Curitiba, percorrendo as ruas da cidade e saindo pela rodovia PR-412.

Eles foram identificados como Antônio Delfino, de 49 anos, Osmar Vieira, de 35 anos, e Thiago Jhonatan Sairava Vicente, de 25 anos.

A PM informou os policiais de Garuva e Itapoá (SC), que abordaram o carro no trevo de acesso à região do Palmital, na rodovia SC-417. Com os suspeitos foi encontrado uma arma, uma pistola automática.

As polícias desconfiam que os suspeitos seriam autores de outros roubos em Guaratuba, Garuva e Itapoá. O sistema de monitoramento da Prefeitura de Guaratuba também mostrou que o carro dos suspeitos e entrou e saiu da cidade diversas vezes desde o último dia 14.

