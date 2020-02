Formatura de guarda-vidas e inscrições para Surf Salva

O 8º Grupamento de Bombeiros (Litoral) realiza nesta quinta-feira (6) a solenidade de formatura de 35 bombeiros militares no Curso de Guarda-Vidas – turma 2019/2020.

A formatura será no Quartel dos Bombeiros de Matinhos (rua Roque Vernalha, 600, Centro), às 9h30. Será presidida pelo comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Samuel Prestes. A partir da cerimônia, os profissionais estarão prontos para atuarem nas praias, rios e lagos do Paraná com o objetivo de salvaguardar vidas.

Com 655 horas-aula, o curso tem como finalidade especializar o bombeiro militar na atividade de prevenção aos incidentes com pessoas na água e na rápida resposta em casos de afogamento. O curso teve início em 30 de setembro de 2019 e contou com atividades teóricas e práticas, finalizando com o estágio operacional supervisionado no Verão Maior.

Abertas inscrições do Surf Salva

Estão abertas as inscrições para o curso Surf Salva, que acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná

A capacitação é para surfistas que desejam aprender mais sobre segurança no mar, para fazer com que eles sejam multiplicadores de conhecimento e possam colaborar com os resgates quando necessário.

O curso será ministrado das 8h30 às 17h30. Os alunos terão aulas teóricas e práticas. Não há custo.

Para quem tiver interesse na inscrição, basta preencher o formulário aqui ou enviar uma mensagem com nome completo, RG, telefone e idade para o WhatsApp (41) 99122-1365 ou e-mail 8gb-b3@pm.pr.gov.br . As inscrições podem ser feitas gratuitamente até o dia 10 de fevereiro (segunda-feira).

É importante estar atento aos requisitos:

👉 ser maior de 18 anos

👉 ser surfista

👉 saber nadar

👉 trazer prancha para as aulas

👉 ter capacidade própria de manter-se hospedado é alimentado durante o período de treinamento.

Desafio das Pedras

Nesta sexta-feira (7), guarda-vidas de Guaratuba, Matinhos e Pontal participam do primeiro Desafio da Pedra do Cristo, a partir das 14h, na Praia Brava de Guaratuba. A competição é reservada aos bombeiros mas aberta à população.

A competição começa com corrida de 400 metros, segue com salto da pedra para um nado de 400 metros e termina com uma corrida de mais 200 metros. As inscrições devem ser feitas pelo telefone/Whatsapp (41) 9 9893-4595. O evento conta com apoio da Prefeitura de Guaratuba.