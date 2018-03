Projeto de lei pode criar Batalhão da PM em Guaratuba

O deputado estadual Nelson Justus apresentou projeto de lei que autoriza a criação de um Batalhão de Polícia Militar com sede no Município de Guaratuba.

Em Guaratuba, há o 3º Pelotão de Polícia pertencente à 2º Companhia, com sede em Matinhos, que por sua vez é vinculado ao 9º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Paranaguá e que atende todo o litoral. Com a criação de um batalhão na cidade, ocorrerá o aumento de viaturas, do efetivo policial e de recursos. O Batalhão com sede em Guaratuba atenderia também as cidades vizinhas de Matinhos e Pontal do Paraná.

De acordo com a justificativa do deputado no projeto, a cidade conta com apenas 28 policias militares para atenderem uma vasta extensão territorial, áreas de preservação ambiental invadidas e uma grande área rural.

Segundo Nelson Justus, a possibilidade de mais um batalhão para o litoral fortalece a segurança dos municípios de Guaratuba, Matinhos e Pontal, “perfazendo um corredor sem rotas de fugas e buscando maior controle na identificação de criminosos e presença ostensiva do poder de polícia”.

Um novo Batalhão poderá melhorar a segurança nas demais cidades do Litoral, pois o 9º BPM ficaria encarregado apenas de Paranaguá, Morreres, Antonina e Guaraqueçaba.

O Projeto de Lei nº 817/2017 é autorizativo. Depende de aprovação na Assembleia e sanção e regulamentação pelo chefe do Executivo.

