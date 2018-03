Mais dois acidentes graves nas rodovias de acesso ao Litoral

Um acidente envolveu quatro veículos, na manhã desta sexta-feira (9), na descida da Serra do Mar, no km 667 da BR-376, em Guaratuba.

Um carro, um ônibus e duas carretas bateram, por volta das 10h30, e foram parar no canteiro central e a carga de um dos caminhões se espalhou pela pista, interrompendo o trânsito em uma das faixas. Duas das três faixas sentido Santa Catarina foram liberadas cerca de uma hora depois. A fila de veículos chegou até o km 661, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal.

Na BR 277, perto da meia-noite de sexta, uma carreta que seguia do Litoral em direção a Curitiba bateu de frente com uma ambulância do Hospital Regional do Litoral que transportava duas pessoas. O acidente aconteceu no KM 56, no município de São José dos Pinhais. O motorista do caminhão estaria tentando fazer um retorno proibido. Por causa do acidente formou-se uma fila e duas carretas

Devido ao acidente, a chuva e a neblina, um veículo com cinco passageiros – dois adultos e três crianças – acabou ficando engavetado entre duas carretas.

Equipes da concessionária da rodovia, do Siate e do Corpo de Bombeiros tiveram de retirar as pessoas que estavam no veículo, que foram encaminhadas para atendimento médico em Curitiba, sem risco de morte. Os dois ocupantes da ambulância tiveram pequenos ferimentos. O motorista da ambulância não tive ferimentos.

De acordo com o blog Plantão 190 do site Massa News, o motorista da carreta que provocou o acidente fugiu. “A polícia acredita que a carreta pode ter sido roubada já que o motorista desapareceu. Até o momento ele não foi localizado”, informou o noticioso.

