Começam as oficinas do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral

No próximo dia 29 de março, das 9h às 12h, acontecerá a 1ª Oficina de Engajamento do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral (PDS Litoral) em Matinhos. Já no período da tarde, das 14h às 17h, a Oficina será realizada em Pontal do Paraná.

As reuniões são abertas ao público e visa traçar as diretrizes para as ações que serão realizadas durante o desenvolvimento do PDS Litoral. A pauta das Oficinas consiste na apresentação e discussão do Plano de Trabalho e formação da Equipe de Acompanhamento do Plano, a ser composto por servidores municipais e representantes da sociedade civil.

Apoiado financeiramente pelo Banco Mundial (BIRD), o PDS Litoral é composto pelo Consórcio Litoral Sustentável que reúne empresas internacionais e nacionais para realizar todo o Plano. São elas: Barcelona Brasil Group, Mcrit, Hidria Ciência Ambiente y Dessarrollo S.L e Quanta Consultoria Ltda.

Representantes de todas as empresas participaram das reuniões com as Secretarias Estaduais que acompanharão todo o processo que se estenderá até o início de 2019 com o gerenciamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral (Seplan).

Em todas as cidades

Desde o dia 28 de fevereiro representantes da equipe do PDS Litoral tiveram reuniões com técnicos, secretários e prefeitos dos sete municípios litorâneos. O coordenador do Plano, Taco Roorda, e os mediadores de conflitos, Mauricio Maas e Pedro Strozenberg, explicaram como serão realizados os trabalhos durante o ano de 2018.

O primeiro encontro aconteceu com o chefe de Gabinete da Prefeitura de Guaratuba, Luiz Cezar Antunes Gruber, que explicou as particularidades do município e o que poderá ser feito para ajudar no desenvolvimento da cidade, principalmente nas questões urbanas e habitacionais.

No mesmo dia aconteceu a segunda apresentação do PDS Litoral na cidade de Matinhos. Diversos pontos foram abordados, desde informações ambientais sobre as delimitações entre área urbana e rural, até planejamento e urbanismo. Além do prefeito do município, Ruy Hauer Reichert, participaram também da reunião técnicos das secretarias municipais

O segundo dia de reuniões (29) foi no município de Guaraqueçaba, que possui aproximadamente oito mil habitantes, e apresenta dificuldades com infraestrutura rodoviária. Mesmo com uma estrada que dá acesso para a cidade pela PR-405, o transporte fluvial é a opção que os moradores e turistas mais utilizam, já que o acesso por terra é precário. Na reunião realizada no dia 1º de março, estavam presentes o prefeito Ariad Junior, José Teofilo Vidal Lopes (vice-prefeito), Ivair B. Colombes (Meio Ambiente) e Haroldo S. de Arruda (Obras e Transportes)

A última reunião do dia 1º de março aconteceu com representantes da Prefeitura de Pontal do Paraná, o município mais novo do litoral paranaense e que foi desmembrado de Paranaguá em dezembro de 1995. O prefeito Marcos Casquinha mostrou as demandas do município que possui 28 km de extensão e, segundo dados do IBGE, tem 45 mil habitantes.

No dia 2 de março a equipe do PDS Litoral foi recebida na Prefeitura de Morretes pelo secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Fausto Ariel Simão, que mostrou que uma das principais demandas da Secretaria se refere à questão de limpeza pública. Após a reunião com o secretário, a equipe do PDS Litoral explicou como será o trabalho para o prefeito Osmair Costa Coelho.

Na sequência, a equipe foi para Antonina, onde encontrou com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente da cidade, Fernando José Dias Carneiro. Na ocasião, o representante da prefeitura falou sobre as questões turísticas, urbanas e rurais, destacando a preocupação de parte dos produtores locais com o plantio orgânico.

A última prefeitura visitada, no dia 8 de março, foi Paranaguá. O secretário de Urbanismo de Paranaguá, Felipe Constantino, abordou as peculiaridades da cidade e explicou que o Plano Diretor municipal está em época de revisão e como poderá ser feito um intercâmbio de informações.

A apresentação do projeto PDS Litoral para o Conselho do Desenvolvimento Rural, Pesqueiro e do Artesanato do Litoral Paranaense (Cordrap) aconteceu no dia 8 de março no Núcleo Regional de Educação, em Paranaguá, durante a reunião com os membros do Conselho que é formado por agricultores, pescadores e artesões dos municípios litorâneos.

Oficina de Engajamento do PDS Litoral

Data: 29 de março (quinta-feira)

Matinhos

Horário: 9h às 12h

Local: Auditório da Junta Comercial do Paraná – Jucepar

Rua Pastor Elias Abraão, 22 – Centro – Matinhos

Pontal do Paraná

Horário: 14h às 17h

Local: Secretaria de Desenvolvimento – Departamento de Cultura

Rua Tom Jobim, 308 – Balneário Primavera – Pontal do Paraná

Comente esta notícia