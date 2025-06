Portos do Paraná vai investir R$ 18,4 milhões em pavimentação de Antonina

diretor de Engenharia e Manutenção da Portos do Paraná, Victor Kengo | foto: Claudio Neves/Gcom Portos do Paraná

A empresa pública Portos do Paraná atendeu convite dos vereadores e da Secretaria Municipal de Obras e participou da sessão ordinária da Câmara Municipal de Antonina nesta terça-feira (24) para apresentar o cronograma da obra de pavimentação que fará na cidade.

A revitalização de 4,6 quilômetros da Avenida Conde Matarazzo e da Rua Engenheiro Luiz Augusto Leão da Fonseca começam no dia 7 de julho e têm conclusão prevista até abril de 2026.

O diretor de Engenharia e Manutenção da Portos do Paraná, Victor Kengo, apresentou aos vereadores e ao público os detalhes da contratação de construtora, realizada pela Portos do Paraná, que contempla a elaboração do projeto executivo e execução do novo pavimento. O investimento a ser feito pela empresa portuária é de R$ 18,4 milhões. O projeto também inclui a instalação de calçadas para pedestres, ciclovia, pontos de ônibus, sinalização viária e melhorias no sistema de drenagem.

Para o diretor-presidente da Portos do Paraná, “essa obra vai atender a um antigo anseio da população proporcionando melhorias em duas das principais vias de acesso ao centro da cidade e ao Porto de Antonina, disponibilizando mais segurança para todos que utilizam as vias, motoristas, ciclistas e pedestres”.

Durante a apresentação, Kengo reforçou que a escolha do concreto como solução mais adequada ao tráfego intenso de caminhões com destino ao Porto de Antonina. “as duas vias receberão pavimento de concreto, material que oferece maior durabilidade em comparação ao asfalto e demanda menor custo de manutenção. Além disso, proporciona mais segurança ao trânsito local”, pontuou.

Vinícius Machado, diretor operacional da MJRE – empresa responsável pela execução da obra – e o gerente de Engenharia, Renato Reis, explicaram como os trabalhos serão conduzidos para minimizar os impactos aos moradores e usuários das vias. Estão previstos desvios temporários e mudanças no fluxo de veículos, incluindo a implantação do sistema de “pare e siga”.

Segundo Vinícius Machado, a oportunidade de apresentar o plano de execução aos vereadores foi um momento relevante. “Conseguimos esclarecer grande parte das dúvidas, o que é natural no início de uma obra dessa dimensão”, afirmou.

O presidente da Câmara, vereador Yuri Yoriaki Osaki, agradeceu a presença dos representantes da Portos do Paraná e da construtora. “As explicações dadas hoje permitirão que os vereadores levem à população as informações e os esclarecimentos necessários sobre a execução da obra”, declarou.

Victor Kengo também destacou que a fiscalização das obras será realizada de forma conjunta entre a Portos do Paraná, a Prefeitura Municipal e uma empresa terceirizada contratada para dar apoio à essa tarefa. Ele reforçou ainda que a Portos do Paraná permanece à disposição para esclarecer eventuais dúvidas da comunidade.

Fonte: GCom Portos do Paraná