Mandicuera Ponto da Cultura Caiçara realiza festa junina na Ilha dos Valadares

Fotos: Divulgação

A Festa de São Pedro com fandango vai agitar o arraiá do Mandicuera Ponto da Cultura Caiçara, na Ilha dos Valadares, em Paranaguá. A festa será neste sábado (28) às 20h.

O evento faz parte do calendário cultural da associação e fortalece a fé, a brincadeira e o modo de vida caiçara.

A noite será dedicada à dança, à música e à tradição com o Baile de Fandango da Festa de São Pedro. Os principais grupos de fandango do Litoral que estarão presentes serão do Mestre Brasilio, Pés de Ouro, Mandicuera, Mestre Eugênio, Família Domingues, Mestre Romão e Dona Mariquinha.

“É uma oportunidade única para vivenciar a cultura do fandango caiçara em sua forma mais autêntica – com rabecas, violas, tamancos e muita animação”, afirmou Zanette. O baile é realizado com recursos do Edital da PNPI (Política Nacional do Patrimônio Imaterial), por meio do Iphan, Ministério da Cultura e Governo Federal.

A Festa de São Pedro

Local: Mandicuera Ponto da Cultura Caiçara

Endereço: Rua Crispim do Nascimento – Ilha dos Valadares, Paranaguá

Data: Sábado (28)

Horário: 20h

Entrada: gratuita