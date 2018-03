Paranaguá terá encenação profissional na Paixão de Cristo

A encenação da Vida, Paixão e Ressurreição de Jesus Cristo em Paranaguá, volta neste ano para a Praça da Fé, no bairro do Rocio. De acordo com os organizadores, “a apresentação será profissional, com narrativa diferenciada e efeitos cênicos especiais”.

No próximo dia 30 de março, Sexta-feira Santa, às 20h, os moradores, visitantes e turistas que estiverem no litoral terão a oportunidade de assistir uma dramatização feita por “atores profissionais, numa montagem de alto nível e efeitos especiais”, informa o Santuário do Rocio. A parceria é da Secretaria de Cultura e Turismo e da reitoria do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio.

O Santuário tem se tornado palco de vários eventos religiosos e educativos nesses últimos meses. Os missionários redentoristas Joaquim Parron e Jorge Tarachuque, responsáveis pela administração, junto com a equipe de funcionários e voluntários tem buscado apoio, parcerias e recursos para recuperar a importância do Santuário como centro de peregrinação mariana do Brasil.

Veja a programação do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio:

Semana Santa

24 de março, sábado, 19h – Missa com bênção dos Ramos.

25 de março, domingo, 8:30, 11:30 e 19h – Missas com bênção dos Ramos

26 de março, segunda-feira santa, 19h – Missa das Almas.

27 de março, terça-feira santa, 19h – liturgia da Misericórdia e confissões

28 de março, quarta-feira santa, 19h:30 na Catedral, celebração “Missa com a bênção dos óleos santos”.

Tríduo Pascal

29 de março, quinta-feira santa, 18h Celebração da Ceia do Senhor.

20h, Adoração do Santíssimo Sacramento.

30 de março, sexta-feira santa, 15h Liturgia da Paixão de Cristo.

18h Via-Sacra, 19h Procissão do Senhor Morto.

20h Auto da Paixão de Cristo (Secultur).

31 de março, Sábado Santo: 19h Procissão da Ressurreição e Vigília Pascal.

Domingo de Páscoa, Missas da Ressureição 8h30, 11h30 e 19h

O Santuário fica em Paranaguá, no bairro do Rocio

