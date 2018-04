Área de escape evita novo acidente na BR-376, em Guaratuba

Na manhã desta quarta-feira (4), mais um motorista de caminhão evitou acidente ao usar a área de escape da BR-376, construída no Km 651, em Guaratuba.

Imagem da concessionária Autopista Litoral Sul mostra um caminhão carregado com 13 toneladas de fio de algodão usando o recurso. “Sem freios” na descida da Serra, sentido Santa Catarina, foi parar na caixa de brita.

De acordo com a concessionária desde 2011, esta área de escape já evitou 190 acidentes.

BR-277 – Na outra rodovia que corta a Serra do Mar, entre Curitiba e o Litoral do Estado, a BR-227 também aguarda a construção de uma área de escape parecida. A autorização da obra já foi aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense (Colit) em fevereiro.

A concessionária Ecovia informa que aguarda licença ambiental do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) para começar as obras, no Km 37, no município de Morretes.

