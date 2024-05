Paraná recebe R$ 836 milhões na nova seleção do PAC

Lula e ministros anunciam resultados no Palácio do Planalto | foto: Divulgação

O deputado federal Zeca Dirceu (PT) adiantou que o Paraná vai receber R$ 836.148.436 em investimentos na nova seleção do PAC Cidades divulgada nesta quarta-feira (8), pelo presidente Lula (PT) em Brasília. Foram aprovados 19 projetos que vão atender 18 cidades e o Estado nas áreas de abastecimento de água rural, renovação da frota de ônibus do transporte urbano, prevenção em encostas, urbanização de favelas e regularização fundiária.

“Esse investimento é mais uma prova do compromisso do presidente Lula com o Paraná. A renovação das frotas de ônibus vai atender sete cidades em alguns casos, como em Guarapuava, e garante as condições para baratear a passagem do transporte coletivo e até mesmo implantar a tarifa zero para alguns segmentos mais frágeis da população da cidade”, completa Zeca Dirceu.

O presidente Lula disse que os gestores públicos devem se preocupar mais com a longevidade das pessoas do que colocar placas nas obras. “As obras como saneamento ou drenagem são enterradas, não tem placa, mas são importantes. Quando a gente faz investimentos numa encosta, estamos garantindo que as pessoas não mais vão morrer por deslizamento de terra em nenhum lugar desse país”, afirmou Lula no lançamento da nova seleção e reafirmou que deve visitar todos os municípios afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Projetos

Deputado Zeca Dirceu | foto: Divulgação

No Paraná, para abastecimento de água rural foram aprovados os projetos de Capanema (R$ 774 mil), Nova Tebas (R$ 734 mil), Cruzeiro do Iguaçu (R$ 598,6 mil), Altamira do Paraná R$ 745,4 mil), Reserva do Iguaçu (R$ 735,1 mil) e Nova Prata do Iguaçu (R$ 612,5 mil).

Foi aprovada ainda mais R$ 761 milhões milhões para a compra de 161 ônibus elétrico e de 40 modelo Euro 6 que vão atender seis cidades e o Estado do Paraná: 30 para o Estado (R$ 90 milhões), 15 para Cascavel (R$ 52,7 milhões), 54 para Curitiba (R$ 380 milhões), dois para Foz do Iguaçu (R$ 7,6 milhões), 40 Euro 6 para Guarapuava (R$ 40 milhões), 30 para Londrina (R$ 95,3) e 30 para São José dos Pinhais (R$ 95,3 milhões).

Mais três projetos de urbanização de favelas foram aprovados para São José dos Pinhais (R$ 19,3 milhões), Colombo (R$ 12,7 milhões) e Curitiba (R$ 32 milhões). Para prevenção de encostas, Rio Branco do Sul vai receber R$ 4,8 milhões, e para regularização fundiária, Paranaguá terá R$ 1milhão e Rio Branco do Sul, R$ 900 mil. “É mais uma resposta efetiva para áreas e segmentos importantes e prioritários, mas que foram abandonadas pelo governo anterior que não fez qualquer tipo de ação ou investimento”, avalia Zeca Dirceu.

“Nós vamos continuar trabalhando para diminuir o custo dos alimentos, da energia elétrica, do transporte público para que o trabalhador e a trabalhadora possam viver bem e conseguir no final do mês pagar suas contas e ter um dinheiro sobrando pra fazer ações complementares que deixem a sua vida mais feliz, a sua vida mais tranquila”, completou o deputado.

Empregos

No total, a nova seleção do PAC prevê R$ 18,3 bilhões em 533 cidades em 27 estados. “As seleções priorizam a melhoria na qualidade de vida no campo e nas cidades e levam em conta a superação de cenários adversos da emergência climática para oferecer melhores condições de vida para a população e contribuir para a redução das desigualdades regionais”, disse o ministro Jader Filho.

O governo federal estima que as obras gerarão 234 mil empregos, entre diretos e indiretos. Lançado em setembro de 2023, o PAC Seleções faz parte do Novo PAC, com um investimento total de R$ 1,7 trilhão, abrangendo cinco eixos e 27 modalidades. A segunda etapa do programa está prevista para 2025.