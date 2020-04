Litoral tem a primeira morte por coronavírus, em Paranaguá

Risoaldo Severino de Moura, de 63 anos, morreu por volta das 10h desta quarta-feira (8), no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

O empresário estava internado com a confirmação de covid-19 e é a primeira vítima fatal da doença na região. Era dono da Riso Lanches e uma pessoa muito popular em Paranaguá.

De acordo com a Prefeitura, ele chegou de um cruzeiro marítimo e se sentiu mal na semana passada. No domingo (5) teve uma piora e foi transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Até esta terça-feira (7), o Litoral tinha 7 casos confirmados de covid e 4 pessoas com sintomas da doença aguardando resultado dos exames.