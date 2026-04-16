Ministério da Saúde traz a Paranaguá a carreta de saúde da mulher

Unidade do programa Agora Tem Especialistas fará diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero

Foto: Divulgação MS

Nesta sexta-feira (17), às 10h, em Paranaguá, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, anuncia o início dos atendimentos na nova carreta de saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal.

Voltada para o diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero, a unidade móvel de saúde ofertará consultas ginecológicas especializadas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, além de biópsias, para pacientes do SUS agendadas e encaminhadas pelo município.

Totalmente estruturadas com insumos, equipamentos e equipes multiprofissional, as carretas estão posicionadas, na Praça de Eventos, no Centro Histórico, local onde o lançamento vai acontecer.

Desde que começaram a rodar o país, principalmente em locais de difícil acesso, com pouca estrutura de saúde, além de cidades-polo, as carretas de saúde da mulher, oftalmológicas e de exames de imagem têm ampliado a oferta de serviços de saúde especializados, reduzindo assim o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias.

As unidades móveis já passaram por mais 150 regiões de saúde, atendendo pacientes do SUS em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Lançamento da carreta de saúde da mulher em Paranaguá

Com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda_

Data: 17/04 (sexta-feira)

Horário: 10h

Local: Praça de Eventos 29 de Julho, Centro Histórico, Paranaguá