Ação reúne esporte e preservação do meio ambiente no Rio Itiberê

TCP convida a comunidade para uma nova Remada Ambiental no dia 25 de abril, ação que recolheu quase 1 tonelada de lixo em cada uma das últimas edições

Cena da 6 Remada, em 2024 | foto: Divulgação TCP

Estão abertas as inscrições da 8ª Remada Ambiental TCP, uma ação anual que une o esporte à preservação do meio ambiente.

Os participantes vão recolher lixo no Rio Itiberê e nas suas praias. Será no dia 25 de abril, um sábado e o ponto de encontro é o Palco Tutóia, na Praça de Eventos Mário Roque.

A atividade conta com apoio expressivo dos funcionários da empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá e de pessoas e instituições parceiras, mas é aberta a todos os interessados.

Quem quiser participar pode levar caiaque, canoa ou stand up paddle e participar gratuitamente. As inscrições são feitas por formulário na internet, no link https://docs.google.com/forms…

Quase 1 tonelada

Em 2025, a 7ª edição da Remada Ambiental recolheu 988 quilos de resíduos. Desse total, 188 quilos eram de materiais recicláveis, que passaram por triagem e tiveram sua destinação correta realizada por membros da Associação de Coletores e Recicladores Nova Esperança. Em 2024, foram 996 quilos.

8ª Remada Ambiental TCP

Data: 25 de abril

Horário: a partir das 8h

Local: Rio Itiberê, concentração no Palco Tutóia, Praça Mário Roque