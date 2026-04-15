Projeto de formação gratuita em empreendedorismo abre inscrições em Paranaguá

O curso é direcionado a jovens e adultos a partir de 18 anos que possuam um negócio próprio ou uma ideia de empreendimento

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O Projeto Mega 2026 (Movimento Empreendedorismo Gerando Alternativas) inicia as aulas de formação empreendedora gratuita no dia 22 de abril em Paranaguá. O curso é presencial e será realizado na Biblioteca Municipal, com início às 18h30.

A formação é direcionada a jovens e adultos a partir de 18 anos que possuam um negócio próprio ou uma ideia de empreendimento. O programa oferece 32 horas de aulas presenciais, distribuídas em oito dias, além de dois meses de consultoria individual após o encerramento. Os conteúdos abordados incluem gestão, marketing, precificação, estruturação e formalização de negócios.

O Projeto Mega é uma iniciativa da organização social Gerar (Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional), entidade que atua há mais de 20 anos. A organização informou ter beneficiado mais de 5.000 pessoas no Paraná e mais de 200 em Blumenau e Joinville, em Santa Catarina.

Os três participantes com melhor desempenho e presença integral em cada turma recebem um incentivo financeiro de R$ 1.500. O valor é destinado ao desenvolvimento do empreendimento. Os alunos também recebem apostila, bloco de notas, caneta, camiseta, lanche, logomarca personalizada e certificado de conclusão.

Valquíria Crispim, coordenadora do Projeto Mega, declarou que o diferencial da capacitação está na combinação entre técnica e desenvolvimento humano: “O Mega atende tanto quem já empreende quanto quem sonha em começar. Além do conteúdo prático, o projeto trabalha autoestima, confiança e visão de futuro, fatores que fazem diferença na trajetória dos participantes”.

Após a inscrição, a equipe do projeto entrará em contato com os selecionados para confirmar a participação.



Inscrição: https://forms.gle/byFUjahQPgnBJNo48

Data de Início: 22 de abril

Horário: 18h30 às 22h30

Local: Biblioteca Municipal – Auditório Leôncio Correia

Endereço: Rua Antônio Fontes, 2

