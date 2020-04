Paranaguá registra mais duas mortes por coronavírus

Dois pacientes com covid-19 morreram na noite desta quarta-feira (8), em Paranaguá. É a morte pela doença na cidade e na região, todas no mesmo dia.

Maria de Lourdes Lima da Silva, de 83 anos, estava internada na UTI do Hospital Regional do Litoral. Ela era natural de Natal, no Rio Grande do Norte, e estava em São Paulo e veio a Paranaguá visitar parentes quando e sentiu mal. Ela morreu por volt das 20h40.

Logo depois foi informada a morte de Deyves de Souza Guedes, de 47 anos, morador na Colônia Pereira, em Paranaguá. Ele estava internado na UTI do Hospital Paranaguá. Guedes era funcionário da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Matinhos e manifestou sintomas da doença depois de chegar de uma viagem da Turquia. Segundo a Prefeitura ele não retornou ao trabalho depois da viagem e foi direto procurar ajuda médica quando se sentiu mal.

Pela manhã havia morrido Risoaldo Severino de Moura, de 63 anos, que estava na UTI do Hospital Regional.