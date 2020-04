Sesa confirma 3 mortes por coronavírus no Litoral. No Paraná já são 23.

O novo boletim da Secretaria de Estado da Saúde confirma as três mortes por coronavírus no Litoral, todas ocorridas em Paranaguá nesta quarta-feira (8).

Foram dois homens, de 63 e de 47 anos, e uma mulher, de 83 anos. A mulher, que estava internada na UTI do Hospital Regional do Litoral, teve o caso citado no boletim, mas transferido nas estatísticas para o município de Natal/RN, onde residia.

O boletim aponta que, na região, continuam sendo 7 casos confirmados (5 em Paranaguá e 2 em Matinhos) e 21 em investigação (10 em Paranaguá, 4 em Morretes, 4 em Pontal do Paraná, 2 em Matinhos e 1 em Guaratuba). Foram 113 exames descartados.

No Paraná, houve 23 mortes, seis em um dia. São 609 casos confirmados e 346 exames descartados.

No Brasil, o Ministério da Saúde informa que houve 141 mortes e 1.930 novos casos em um dia. Já foram 17.857 casos confirmados e 941 mortes no total.

Confira o boletim completo do Paraná