Paraná tem 2 mortes e 18 novos casos de covid-19

No Paraná, o Boletim do Coronavírus da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado agora há pouco, informa que houve 18 novos casos e duas mortes. Um homem de 52 anos, residente em Maringá, estava internado desde o dia 6 e teve a confirmação para a covid-19 na sexta-feira (10). Morreu neste domingo (12) em um hospital da região. Um senhor de 79 anos, residente em Arapongas, morreu nesta segunda-feira (13). Estava internado desde o dia 7, tendo a confirmação para a doença neste sábado (11).

O Paraná soma 768 casos confirmados – 12 não residem no Estado –, 33 óbitos – um não residia no Estado e morreu em Paranaguá –, 6.390 descartados e 411 em investigação.

126 pacientes estão internados, 75 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 51 em leitos clínicos. No Estado, 130 pacientes já foram liberados do tratamento. Esse dado não inclui os números do município de Curitiba.

No Litoral, não houve alteração no último dia: A região tem 8 casos confirmados: 6 em Paranaguá e 2 em Matinhos. São duas mortes, ambas em Paranaguá – uma terceira foi transferida, estatisticamente, para Natal /RN. A região tem 27 pacientes em investigação: 19 em Paranaguá, 3 em Matinhos, 3 em Morretes, 1 em Guaratuba e 1 em Pontal do Paraná.

