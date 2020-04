Matinhos executa plano de atenção às pessoas em situação de rua

Em atendimento a recomendação administrativa da 2ª Promotoria de Justiça de Matinhos, a Prefeitura executa uma ação com a população em situação de rua.

Equipes das secretarias municipais de Assistência Social, Saúde e Defesa Social do município iniciaram nesta semana trabalho de abordagem e busca ativa de pessoas que se encontram nessas condições. O propósito é evitar a contaminação pela covid-19 de pessoas em situação de rua e garantir o atendimento a eventuais vítimas.

A recomendação do MPPR foi encaminhada ao Município no dia 23 de março. Segundo relatório encaminhado ao Ministério Público do Paraná, parte das pessoas abordadas tem concordado em seguir até um alojamento preparado para recebê-las, e os demais preferem permanecer nos locais em que estão. As que aceitam o acolhimento são levadas até o Ginásio de Esportes da Companhia de Habitação do Paraná, onde são cadastradas e fazem testes rápidos para verificar se estão contaminadas pelo coronavírus. Lá, também recebem a oferta de banho, alimentação e local para dormir.

Ainda têm acesso a atendimento médico, cadastramento em benefícios sociais e possibilidade de fazer segunda via de documentos, além de oferta de transporte para que possam retornar a suas cidades de origem, caso desejem.

As pessoas que se recusaram a ir até o alojamento receberam orientações quanto aos cuidados para prevenir a transmissão do coronavírus e também kits com álcool em gel, máscara e produtos de higiene pessoal.

Todas as ações realizadas pelo Município atendem o estabelecido na recomendação administrativa do MP, que lista 13 providências. As medidas previstas deverão vigorar pelo prazo mínimo de 90 dias, avaliando-se posteriormente a possibilidade de prorrogação, conforme orientações das autoridades sanitárias.