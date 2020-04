Boletim do Covid-19 de Guaratuba traz informações adicionais

Novo modelo de boletim do Covid-19 da Prefeitura de Guaratuba inclui dados sobre o Litoral, do Paraná, do Brasil e do mundo.

O relatório divulgado no final da tarde desta segunda-feira (20) mostra que no Município 37 pessoas fizeram testes: 32 já deram negativo (descartados) e 5 aguardam o resultado (em investigação).

No Litoral, já foram 14 casos confirmados de residentes, houve 2 mortes e 3 pacientes recuperados. No Paraná são 1.006, com 51 mortes (a Sesa depois corrigiu para 1.007).

No Brasil, 38.654 casos, com 2.462 mortes (com dados do dia anterior) e de mais de 2,3 milhões e 157 mil mortes no mundo. Dados do Ministério da Saúde desta segunda-feira, apontam que são 40.581 casos, com 2.575 mortes, sendo 113 só nas últimas 24 horas. O Ministério havia informado inicialmente que haviam morrido 383 pessoas e depois corrigiu.