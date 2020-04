Paranaguá tem mais um caso de coronavírus

Paranaguá tem mais um caso confirmado de Covid-19. Em todo o Litoral já foram 15 casos confirmados: 12 em Paranaguá, 2 em Matinhos e 1 em Morretes. Houve 2 mortes e 3 pacientes já estão recuperados, todos em Paranaguá.

O informe da Secretaria de Saúde do Paraná desta terça-feira (21), registra mais 22 novos casos e 2 óbitos por Covid-19 no Estado nas últimas 24 horas. No total, desde o dia 12 de março quando ocorreram as primeiras seis confirmações, o Paraná registra 1025 casos. Entre os confirmados, 53 pessoas morreram em consequência da doença.

Os dois óbitos registrados no informe desta terça-feira (21) são de duas mulheres, residentes de Curitiba. Uma delas de 93 anos, que foi a óbito no domingo, e outra de 75, que faleceu na segunda-feira. Segundo a Prefeitura, foram 4*.

No Paraná, 24 cidades têm registro de óbitos pela Covid-19. O primeiro registro de morte ocorreu em 25 de março. Entre todos os 53 óbitos, a média de idade está 66,1 anos. Sendo o paciente mais jovem com 34 e o mais idoso com 95.

Até agora, 107 municípios paranaenses registram ao menos um caso de Covid-19 confirmado. Cinco municípios concentram 614 casos: Curitiba tem 373 casos, Londrina 90, Cascavel 6, Maringá 49 e Foz do Iguaçu 38 registros positivos. Os demais 411 casos estão em 102 municípios do Estado.

*Curitiba – Os dados do Estado sobre Curituba estão defasados. Boletim da Prefeitura mostra que houve 4 mortes hoje, somando 14 óbitos por coronavírus na Capital. Segundo o Município, são 435 casos confirmados e 227 pacientes liberados do isolamento

Recuperados – Os dados de recuperados são os mesmos da segunda-feira. São 229 pacientes já liberados do tratamento no Estado, sem contar os do município de Curitiba.