Paranaguá tem 2 novos casos de Covid-19. Litoral chega a 18.

Paranaguá tem 2 novos casos confirmados de Covid-19, uma menina de 10 anos e uma mulher de 35. O Litoral soma 18 pessoas contaminadas pelo coronavírus. Destes, 10 já estão recuperadas e 2 morreram.

O resultado do exame da paciente de Guaratuba que morreu na madrugada de domingo (26), no Hospital Regional do Litoral, ainda não chegou.

No Paraná, já são 1.186 casos confirmados, 753 recuperados e 75 mortes. O Brasil tem 66.501 casos confirmados e 4.543 mortes. De acordo com o Ministério da Saúde, só no último dia, morreram 338 pessoas pelo Covid-19.