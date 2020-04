Agepar prorroga novamente a concessão do ferryboat

A Agepar prorrogou novamente a concessão da travessia da baia de Guaratuba. O contrato venceu em abril de 2019 e havia sido prorrogado por um ano. A poucos dias do novo prazo, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (Agepar) decidiu prorrogar até 7 de abril de 2021.

O motivo é o atraso na licitação de uma nova concessão pelo próprio governo estadual. A decisão do Conselho Diretor da Agência foi aprovada nesta terça-feira (28), e ainda depende de aprovação do governador Ratinho Junior.

Na mesma reunião, foi prorrogada data de vencimento do concurso para o cargo de Auxiliar de Regulação passa a ser 30 de maio de 2022 e do concurso de Especialista em Regulação para 6 de julho de 2022. O governador assinou decreto de nomeação dos 20 primeiros servidores efetivos da agência em outubro de 2019, restando ainda 26 aprovados no concurso para o quadro próprio. À época, foram chamados oito profissionais para o cargo de Auxiliar de Regulação e 12 para o cargo de Especialista em Regulação.

As prorogações foram votadas por unanimidade na reunião que contou com a participação dos diretores de Relações Institucionais e Ouvidoria, Daniela Janaína Pereira Miranda; Jurídico, Ivo Ericsson de Camargo de Lima; do diretor-presidente, Omar Akel, além de gerentes e auxiliares técnicos da Agepar.