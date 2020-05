Prefeitura de Guaratuba será rigorosa no caso dos auxílios emergenciais

O prefeito Roberto Justus será rigoroso em relação aos recebimentos indevidos do auxílio emergencial. Justus solicitou ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE) a relação dos servidores municipais que teriam recebido benefício e “vai tomar todas as medidas cabíveis nos casos em que houver desvio de conduta”.

“A administração soube pela imprensa que o TCE e a Controladoria-Geral da União (CGU) identificaram servidores de 388 municípios que teriam recebido o benefício criado para a população mais vulnerável enfrentar os efeitos econômicos da pandemia da Covid-19”, informa o site oficial. Entre eles, estariam 153 funcionários da Prefeitura de Guaratuba.

“A Prefeitura destaca que os vencimentos dos servidores não foram afetados pela pandemia. Os salários estão sendo pagos sem nenhum corte e em dia, o que não justifica o recebimento do auxílio emergencial”, diz o texto.

“O Município não foi notificado e quer que o Tribunal informe os nomes para poder tomar as providências com o máximo rigor, assegurando o direito de ampla defesa, apurando eventuais erros do sistema, fraudes em nome dos servidores ou autodeclarações indevidas.”

“A Administração também vai exigir que os servidores verifiquem se receberam os valores e acessem o canal eletrônico criado pelo Ministério da Cidadania para a devolução.”