Polícia prende suspeito de ser dono do “Beco do Pedrinho”

Um dos suspeitos mais procurados de Guaratuba foi preso, no final da tarde desta sexta-feira (29), em São José dos Pinhais. Allan Eduardo Pontes, conhecido como “Pedrinho” é acusado de ser um dos líderes locais do tráfico de drogas.

Foi preso pelo Bope (Batalhão de Operações Especiais), da Polícia Militar. A prisão aconteceu depois de cerca de 50 dias de investigação das forças policiais de Guaratuba: 8º Distrito da Polícia Civil, 3ª Companhia da Polícia Militar e a Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) da PM.

“Pedrinho” estava com droga e armas de grosso calibre no momento da prisão. Ele é o suposto chefe do famoso “beco do Pedrinho”, ponto de venda de drogas no bairro de Piçarras.

Fonte: Jornal de Guaratuba