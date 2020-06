Ilha do Mel faz campanha para adoção de cães e doação de ração

O texto, bem escrito como está, foi redigido por Adrian Gabriel de Andrade Wosniak, junto com a Jamille Maltaca. As fotos são de Lucas Biagini.

Seu João Rodrigues era morador da Vila de Encantadas na Ilha do Mel e faleceu no dia 31 de maio, deixando 45 cães que agora precisam de carinho, comida e cuidados.🐶

“A situação é super triste, tem muitos cachorros desnutridos, outros estão doentes e velhinhos. São todos dóceis. Carentes de Amor! A princípio precisamos de ração, produto de limpeza, lençol, panos”, disse Mari, moradora local que está cuidando dos animais. “A nossa ideia é achar um lar para a grande maioria. Fizemos pontos para as doações”, informa a moradora de Encantadas, que está recebendo o apoio dos demais moradores no cuidado com os cães.

👉🏻Os moradores da Ilha que puderem ajudar, podem procurar pela Tania Campos ou pela Marina Bocchio de Barros, ambas estão tomando conta dos cães.

Os pontos de doações são:

📍Pontal do Sul: Marina Mares do Sul (Av. Beira-Mar – Pontal do Sul, Pontal do Paraná – PR, 83255-000) – das 8h ao 12h e das 14h às 16h30.

📍Paranaguá: Clínica Clinimev (R. Manoel Corrêa, 1401 – Tuiuti) e na Nutrimax (R. Manoel Corrêa, 1791).

📍Curitiba: Rua Antonio Macioski – 168. Campo Comprido, falar com Piladelfy Padilha ou Dagoberto Weceloski, por gentileza entrar em contato antes pelos celulares: 41 991234518 ou 41 991681182

Para mais informações:

📲+55 41 9149-5667 – Tania

📲+55 41 9734-9610 – Mari

Conta para doação:

260 – NUBANK

Agência 0001

Conta: 18461986-8

CPF: 073.564.409-89

Taynara Veiga Valentim