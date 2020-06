Matinhos e Pontal anunciam barreira para turistas. Matinhos volta atrás.

As prefeituras de Matinhos e Pontal do Paraná anunciaram uma operação conjunta para evitar a presença de turistas no feriado de Corpus Christi, na próxima quinta-feira (11).

Barreras seriam montadas nas entradas das duas cidades entre o meio-dia da quarta-feira (10) e às 18h de domingo (14). Os bloqueios seriam instalados na PR-407 (na estrada das Praias), PR-508 (Alexandra-Matinhos) e na saída do ferryboat de Guaratuba (PR-412).

“O acesso será permitido mediante comprovante de residência, trabalho ou emergência médica”, informaram as prefeituras.

A Prefeitura de Matinhos voltou atrás logo depois e informou que realizará uma “Barreira Sanitária na entrada da cidade”, sem especificar onde.

Até o início da manhã desta terça-feira (9), a Prefeitura de Pontal mantinha a informação da barreira para turistas em sua página no Facebook.

Nova imagem divulgada por Matinhos

A primeira imagem divulgada