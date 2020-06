Litoral tem 17 novos casos de covid no boletim de hoje

De acordo com o informe da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Litoral do Paraná tem 17 novos casos de covid-19. A Sesa, que estava com números defasados em relação às prefeituras, aponta que Morretes tem 23 casos, 13 a mais do que no informe do dia anterior. Matinhos mais 2 e Paranaguá mais 2. No total a região soma 166 casos confirmados e o coeficiente de incidência sobe, em um dia, de 50 para 56 para cada 100 mil habitantes.

No Paraná, a Secretaria da Saúde confirma 287 novos casos de covid e mais 10 mortos. No Estado 7.314 pessoas foram infectadas e 253 morreram por causa do novo coronavírus. Há ao menos um caso em 285 dos 399 municípios paranaenses.

No Brasil, o Ministério da Saúde havia decidido não divulgar os dados totais da sobre a covid, mas teve de voltar atrás depois de uma liminar do Supremo Tribunal Federal que obriga a informação completa. Dados de um consórcio de jornais furou a censura e a deturpação do governo federal e, com base na informação dos estados, divulgou na segunda-feira que o país teve 37.312 mortes e 710.887 casos confirmados. A compilação mostra que haviam sido notificados 849 óbitos nos 27 Estados e 19.631 casos no último dia.