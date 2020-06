Um dia da PM de Guaratuba: proteção à mulher e prisão de estelionatário

O 9º Batalhão da Polícia Militar encaminhou no final da tarde desta segunda-feira (29), um resumo das atividades de hoje da 3ª Companhia da Polícia Militar de Guaratuba. O 9º BPM tem sede em Paranaguá e abrange todo o Litoral. Seu comandante é o tenente-coronel Josemar Rogério Biscaia.

O subcomandante é o major Luciano Ribeiro Romão, que foi o primeiro comandante da 3ª Cia e marcou sua gestão pelo bom relacionamento com todas as instituições. Em um trabalho conjunto com o delegado da Polícia Civil Leandro Stabile e a Secretaria Municipal da Segurança, realizou operações frequentes e conseguiu que todos os indicadores de violência e criminalidade diminuíssem.

Na época, as ações eram realizadas também em articulação com o Ministério Público e o Judiciário. A cidade, que chegou a ter, proporcionalmente, mais homicídios em todo o Litoral, passou a ser uma das mais tranquilas. Romão deixou Guaratuba em setembro de 2019, ao ser promovido para major e assumir um posto mais importante.

Logo em seguida à saída de Romão, na Operação Verão, o comando da Polícia Militar do Paraná incumbiu um oficial bastante preparado para a cidade, o capitão Moreira Só, que ficou entre dezembro e março. Além de atender a forte demanda da temporada, Moreira Só realizou várias ações com outras instituições, inclusive na área rural, com policiamento e diálogo com as comunidades.

Atualmente, major Romão continua tendo um bom relacionamento em Guaratuba e é solicitado constantemente para questões que exigem diálogo. O subcomandante encaminhou pessoalmente esse relatório da 3ª Cia. Confira algumas informações:

Às 8h5, precisamente, os policiais militares de Guaratuba, após serem acionados pelo 190, atenderam uma chamada de ameaça a uma mulher. Chegaram ao local, no bairro Cohapar, avistaram a mulher com um carrinho de bebê.

Ela contou que possuía uma medida protetiva contra seu ex-marido – medida protetiva é uma decisão da justiça que proíbe alguém de se aproximar de outro, geralmente para evitar agressão ou outra tipo de violência. Ele explicou que o ex, mesmo com a decisão judicial, veio até sua residência e a agrediu com palavras. Os policiais encontraram o homem acusado , que estava nas proximidades e o encaminhou à Delegacia da Polícia Civil “para serem tomadas as medidas cabíveis”.

Estelionato – Às 13h40, a PM atendeu outro chamado pelo 190. Segundo a queixa, estava acontecendo um sequestro. No local, na avenida Rui Barbosa, no bairro Piçarras, os policias conversaram com a esposa da vítima que veio a relatar que seu marido havia sido sequestrado.

Após diligências a equipe entrou em contato com a nora da vítima o qual relatou que estava na Delegacia da Polícia Civil com a vítima. A equipe deslocou até o local e constatou que se tratava do golpe do bilhete premiado.

A equipe verificou as câmeras segurança de uma vizinha e constatou que os suspeitos estavam em um veículo Fia Punto de cor branca. A descrição e a placa do veiculo foi repassado às demais companhias e pelotões da PM. O veículo foi abordado na cidade de Antonina pela Polícia Militar. Segundo a PM, o autor confessou ter aplicado o golpe e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Antonina para serem tomadas as medidas cabíveis.