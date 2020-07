Morrem mais 4 pessoas por covid no Litoral. Guaratuba tem mais 9 casos.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registra no Litoral 50 novos casos e 4 mortes nesta sexta-feira (3) por covid-19. Os novos casos são em Paranaguá (26), Guaratuba (9), Antonina (7), Pontal do Paraná (5), Matinhos (2) e Morretes (1).

Em virtude do coronavírus, mais 3 pessoas morreram em Paranaguá e 1 em Matinhos. A região chega a 14 mortes e 744 casos confirmados até agora.

Entre os novos casos de Guaratuba há um menino de 2 anos e duas meninas de 13 e 14 anos. Dos novos casos, 7 são moradores do bairro Piçarras: 4 homens de 17, 28, 39 e 62 anos; 1 adolescente de 14 anos e 2 mulheres de 28 e 32 anos. No bairro Carvoeiro, os novos pacientes são 1 menino de 2 anos e 1 menina de 13 anos. Todos estão cumprindo isolamento domiciliar sob acompanhamento da Vigilância Epidemiológica.

O município chega a 61 confirmações, com 1 morte e 32 pessoas recuperadas da doença. Há 79 pessoas aguardando resultado ou validação de testes.

A Sesa confirmou hoje os 10 pacientes que tiveram os testes realizados pela Secretaria da Saúde de Guaratuba e que foram validados na quinta-feira (2). São 7 mulheres, 1 menina e 2 homens. Todos estão cumprindo isolamento domiciliar sob acompanhamento da Vigilância Epidemiológica.

Quatro são moradores do bairro Piçarras: 3 mulheres de 38, 41 e 48 anos e 1 homem de 44. Três moram no Mirim: 1 menina de 10 anos, 1 mulher de 25 e 1 homem de 38. Ainda há 1 mulher de 52 anos do Centro e outra de 55 do Cohapar.

O Paraná tem 1.840 novas confirmações e 22 mortes registrados hoje. O Estado soma 27.864 casos e 715 mortos em decorrência da doença. Os pacientes que morreram residiam em Curitiba (4), Paranaguá (3), Arapongas (2), Cascavel (2), Janiópolis (2) e Londrina (2). Registraram um óbito os municípios de Araucária, Cambé, Colombo, Matinhos, Pinhais, São José dos Pinhais e São Mateus do Sul.

O Ministério da Saúde divulgou hoje que o Brasil teve 1.290 novas mortes registradas hoje. Balanço divulgado mais cedo pela OMS (Organização Mundial da Saúde) apontou que o Brasil registrou mais mortes pela doença no mundo. O total de morte de 63.174 pessoas.

O governo federal também somou 42.223 novos casos da doença — nos últimos três dias, o país teve mais de 137 mil novos pacientes infectados. Com os dados atualizados, o total é de 1.539.081 de diagnósticos.