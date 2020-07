Marinha alerta para ressaca a partir da noite desta segunda-feira

A Marinha alerta para o risco de ressaca com ondas de até 2,5 metros de altura na costa de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, ao sul de Santos, entre a noite desta segunda-feira (13) a noite de quarta-feira (15).

Em alto-mar, estão previstas ondas de até 4 metros, entre a madrugada de terça (14) e a manhã de quinta (16). A agitação marinha poderá ocorrer por causa de um sistema de marulhos (ondas de comprimento longo) e atingir o litoral de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia (ao sul de Caravelas).

Na faixa litorânea compreendida entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, a passagem de uma frente fria poderá provocar ventos de direção Oeste a Sudoeste, com intensidade de até 75 km/h (40 nós), até a manhã de quarta-feira.

Em alto-mar, os ventos associados a esse sistema meteorológico podem provocar onda, de direção Sudoeste a Sudeste, com até 5 metros de altura, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ao sul de Laguna, até a noite de quarta.

Há condições favoráveis à ocorrência de ressaca com ondas de direção Sudoeste a Sudeste, com até 3 metros de altura, na faixa litorânea compreendida entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, entre a tarde desta segunda e a manhã de quarta.

Ressaca, com ondas de até 3 metros, também poderá ocorrer na faixa litorânea entre os estados de São Paulo, ao norte de Santos, e do Rio de Janeiro, ao sul do Cabo de São Tomé, entre a tarde de terça (14) e a manhã de quinta (16).

