Marinha confirma ressaca no Paraná até a noite de amanhã

A Marinha atualiza os avisos de mau tempo do início da semana e alerta de ressaca no Paraná até a noite desta quarta-feira (15). Confira todas as previsões do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM):

Ressaca com ondas de direção Sudoeste a Sudeste, com até 3 metros de altura, na faixa litorânea compreendida entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, até a tarde de quarta;

Com ondas de direção Sudoeste a Sudeste, com até 2,5 metros de altura, na faixa litorânea compreendida entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, Paraná e de São Paulo, ao sul de Santos, até a noite de quarta;

Com ondas de direção Sudoeste a Sudeste, com até 3 metros de altura, na faixa litorânea compreendida entre os estados de São Paulo, ao norte de Santos, e do Rio de Janeiro, ao sul do Cabo de São Tomé, até a manhã de quinta (16).

O CHM também alerta que marulhos (ondas de comprimento longo) ocasionados pela atuação de um sistema frontal poderão provocar agitação marítima com ondas, em alto-mar, de direção Sudoeste a Sul, com até 5 metros de altura, entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, até a manhã de quinta.

Esse mesmo sistema poderá ocasionar agitação marítima com ondas, em alto-mar, de direção Sudoeste a Sudeste, com até 4 metros de altura, entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, Paraná, São Paulo e do Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo, até a manhã de quinta; e entre os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e da Bahia, ao sul de Caravelas, até a manhã de sexta (17).

Mais ao norte, a passagem da frente fria poderá suscitar ventos de direção Sudeste a Leste, com intensidade de até 60 km/h (33 nós), na faixa litorânea entre Caravelas e Salvador, no estado da Bahia, entre a noite do dia 15 de julho e a manhã do dia 17 de julho.