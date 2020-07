Litoral tem 116 novos casos e é uma das regiões onde a covid mais cresce

Com mais 116 registros de covid-19 neste sábado (18), o Litoral chega ao coeficiente de 736 confirmações por 100 mil habitantes e é, entre as três regiões do Paraná mais atingidas, onde mais cresce o número de casos.

Surgiram novos casos nas sete cidades litorâneas: Paranaguá (92), Matinhos (8), Guaratuba (5), Antonina (5), Pontal do Paraná (3), Morretes (2) e Guaraqueçaba (1).

Desde o início da pandemia, já são 2.192 casos confirmados da doença: Paranaguá (1.495), Guaratuba (173), Pontal do Paraná (168), Morretes (142), Matinhos (133), Antonina (74) e Guaraqueçaba (7).

Pela primeira vez na semana, não houve mortes confirmadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no Litoral.

No Paraná, a Sesa confirmou 2.208 novos casos e 16 mortes. O Estado chega a 52.964 confirmações e tem 1.289 mortos com a doença.