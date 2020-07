Assista mais 4 episódios sobre a história da Festa do Divino

A Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso e a Prefeitura de Guaratuba, através da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, produziram uma série de vídeos que contam a história da Festa do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade com participações dos foliões e dos casais festeiros das edições anteriores, dos padres e foliões.

No 3º episódio, Padre Luiz e devotas falam sobre a devoção, os pedidos e os milagres do Divino.



Os foliões contam com muita emoção sobre a experiência de levar o Divino até as casas das famílias no 4º episódio da série. Infelizmente, esse ano, por causa da pandemia, os foliões não realizaram essa linda missão.



No 5º episódio, casais festeiros da década de 1980 e 1990 falam sobre a emoção e também sobre a responsabilidade de estar à frente de uma manifestação religiosa tão forte e bonita em Guaratuba.



Os casais festeiros das edições anteriores falam sobre a experiência de liderar um momento tão importante e significativo para as famílias de Guaratuba. Este é o 6° episódio.