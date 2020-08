Litoral registra hoje mais uma morte e 101 novos casos de covid

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou, nesta sexta-feira (31), mais uma morte e 101 novos casos de covid-19 no Litoral.

A morte foi de um homem de 60 anos que morava na Ilha do Amparo, em Paranaguá, e que faleceu na quinta-feira (3), segundo informou o Hospital Regional do Litoral pela manhã.

Já morreram em decorrência da covid-19, 77 moradores da região: 50 em Paranaguá, 10 em Pontal do Paraná (10), 7 em Matinhos, 6 em Guaratuba, 2 em Guaraqueçaba, 1 em Antonina e 1 em Morretes.

A 1ª Regional de Saúde, com sede em Paranaguá e abrangência nos sete municípios litorâneos, está e primeiro em coeficiente de mortalidade pela Covid, junto com a 2ª Regional (Metropolitana). São 25,8 mortes para cada 100 mil habitantes. A média do Paraná é de 16,6 mortes/ 100 mil hab.

Os casos confirmados hoje foram em Paranaguá (60), Guaratuba (22), Matinhos (9), Antonina (5), Pontal do Paraná (4) e Morretes (1). Já são 3.250 casos confirmados da doença na região: Paranaguá (2.205), Guaratuba (288), Pontal do Paraná (249), Matinhos (201), Morretes (187), Antonina (109) e Guaraqueçaba (11). De acordo com a Sesa, há 2.302 pacientes recuperados nos sete municípios.

No Paraná, a Sesa confirma 2.605 novos casos e 59 mortes. É o maior número de casos novos registrados em um único dia no Estado.

Já são 75.300 pessoas que foram confirmadas com a doença, 40.326 pacientes recuperados 1.899 que acabaram morrendo por consequência da covid-19.

O Ministério da Saúde confirma 1.212 novas mortes em 24 h e o total de óbitos no Brasil chega a 92.475. São 52.383 novos casos da doença, elevando o total de infectados para 2.662.485. Segundo o governo federal, 1.844.051 pessoas já estão recuperadas.

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba divulgou detalhes dos novos casos no Município com bairro, gênero e idade:

Brejatuba: 1 mulher de 36 anos e 1 homem de 31.

Canela: 1 homem de 42.

Carvoeiro: 1 mulher de 73.

Castel Novo: 1 mulher de 42.

Centro: 1 mulher de 32.

Cohapar: 3 mulheres, de 27, 29 e 55.

Coroados: 2 mulheres, de 22 e 70, e 1 homem, de 22.

Figueira: 1 mulher de 34.

Morro Grande: 1 rapaz adolescente de 15 anos.

Piçarras: 3 mulheres, de 44, 45 e 51, e 4 homens, de 16, 21, 22 e 48.

Vila Esperança: 1 mulher de 34.