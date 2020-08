Litoral tem 41 novos casos confirmados neste sábado

O Litoral do Paraná tem 41 novos casos de covid-19, de acordo com o informe epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde deste sábado, dia 1º.

Os casos confirmados hoje foram em Paranaguá (21), Pontal do Paraná (8), Morretes (8), Guaraqueçaba (3) e Guaratuba (1). Já são 3.291 casos confirmados na região: Paranaguá (2.226), Guaratuba (289), Pontal do Paraná (257), Matinhos (201), Morretes (195), Antonina (109) e Guaraqueçaba (14).

Já morreram 77 pessoas residentes no Litoral em decorrência do novo coronavírus: Paranaguá (50), Pontal do Paraná (10), Matinhos (7), Guaratuba (6), Guaraqueçaba (2) Antonina (1) e Morretes (1).

Segundo a Secretaria de Estado, 2.302 pacientes já estão recuperados: Paranaguá (1.801), Morretes (165), Guaratuba (124), Pontal do Paraná (89), Matinhos (60), Antonina (58) e Guaraqueçaba (5).

No Paraná, foram 1.799 novos casos e 54 mortes confirmados neste último dia.

Já são 77.098 pessoas contaminadas e 40.326 recuperadas. Houve 1.953 mortes por causa do coronavírus no Estado.