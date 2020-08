Litoral é a região com maior incidência da covid no Paraná

O Litoral do Paraná tem mais 70 casos de covid-19 registrados nesta quarta-feira (5) e passa a ser a região, proporcionalmente, com maior incidência de casos no Estado. Em mortes, também proporcionalmente, só está atrás da Região Metropolitana de Curitiba.

A 1ª Regional de Saúde, com sede em Paranaguá, tem 1.202 casos para cada 100 mil habitantes, contra 1.197 da 10ª Regional, de Cascavel, na tabela da Secretaria de Estado da Saúde, concluída às 12h. Números atualizados às 16h30 mostram que são 1.217/100 mil hab, contra 1.208 de Cascavel.

Em números absolutos, já são 3.580 casos confirmados da doença: Paranaguá (2.389), Guaratuba (311), Pontal do Paraná (287), Morretes (224), Matinhos (208), Antonina (145) e Guaraqueçaba (16).

Os casos confirmados hoje foram em Paranaguá (38), Antonina (9), Pontal do Paraná (8), Guaratuba (7), Morretes (4), Matinhos (2) e Guaraqueçaba (2).

Já morreram 83 pessoas na região em decorrência do novo coronavírus: Paranaguá (54), Pontal do Paraná (10), Matinhos (8), Guaratuba (6), Guaraqueçaba (3), Morretes (1) e Antonina (1). São 27,9 mortos / 100 mil.

No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou, nesta quarta-feira, 2.569 novos casos e 35 óbitos. Já são 84.384 pessoas que foram infectadas, 46.957 recuperadas e 2.141 que acabaram morrendo.