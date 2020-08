Marinha alerta para ventos de 75 km/h e agitação no mar

O Centro de Hidrografia da Marinha alerta que uma frente fria poderá provocar ventos de até 75 km/h (40 nós), com direção Sudoeste a Sudeste, no litoral dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, entre a manhã e a noite de terça-feira (11).

O fenômeno pode chegar ao litoral do Rio Grande do Sul já na noite desta segunda-feira (10), com direção Noroeste a Sudoeste e intensidade de até 88 km/h (47 nós).

Os ventos associados a esse sistema meteorológico poderão ocasionar agitação marítima com ondas, em alto-mar, de direção Sudoeste a Sul, com até 5 metros de altura, entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, entre a madrugada de terça e a noite de quarta (12).

A grande disponibilidade de umidade sobre a superfície do mar relativamente mais fria também favorece a formação de nevoeiros esparsos na faixa litorânea compreendida entre os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, entre a madrugada e a manhã desta segunda-feira.