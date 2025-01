2ª Corrida Guarda-Vidas está com inscrições abertas a todos

Estão abertas as inscrições para os interessados em participar da 2ª edição da Corrida Guarda-Vidas, que acontecerá em 26 de janeiro, na Praia Brava de Caiobá, em Matinhos. O evento é organizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) e é aberto a toda a comunidade, integrando o calendário oficial do Verão Maior Paraná no Litoral do Estado.

As inscrições podem ser efetuadas até esta quarta-feira (15) ou até o preenchimento de todas as vagas disponíveis, limitadas a 500 participantes. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Ticket Sports, por meio do qual também é possível obter mais detalhes sobre a prova ou entrar em contato direto com a organização.

Os kits de participação variam entre as opções Basic, Standard e Premium, com valores que variam de R$ 40 a R$ 120 mais taxa. Os 200 primeiros inscritos poderão adquirir os kits com preço promocional e também há descontos especiais para guarda-vidas militares ou civis, atletas com mais de 60 anos e pessoas com deficiência. A entrega dos kits ocorrerá nos dias 24 de janeiro, em Curitiba, e 25 de janeiro, em Matinhos.

A corrida contará com percurso de 5 quilômetros para adultos e distâncias que variam de 50 a 700 metros para crianças de 3 a 13 anos de idade, cujo trajeto será 100% na areia da praia. A largada da prova principal será às 7h30, com saída a partir das 8h30 para as categorias infantis.

O objetivo da Corrida Guarda-Vidas é homenagear os profissionais que atuam na proteção aquática e cujo trabalho é primordial para a segurança dos banhistas, sobretudo nesta época do ano. Com grande adesão, o evento também busca incentivar a prática de atividades físicas para promoção da saúde e do bem-estar. O evento é uma realização do CBMPR, com coordenação técnica da Leme Sports Eventos Esportivos.

A 1ª edição da corrida, realizada em fevereiro de 2024, contou com a participação de aproximadamente 700 pessoas entre militares, guarda-vidas e atletas da comunidade. Assim como esta edição, o evento ocorreu na Praia Brava de Caiobá, com um percurso de 5 quilômetros.