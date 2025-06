Sanepar abre licitação para ampliar abastecimento de água em Matinhos até o verão

Reservatório da Sanepar no balneário Praia Grande, em Matinhos | Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) lançou aviso de licitação para a instalação de seis novos reservatórios de água tratada em balneários em Matinhos. A concorrência, na modalidade pregão eletrônico, receberá propostas até o dia 8 de julho, mesmo dia em que haverá a disputa de preços.

A partir da data de contratação, a empresa vencedora terá prazo de 150 dias para executar as obras. Se tudo correr de acordo com a programação, os reservatórios ficarão prontos em dezembro.

“Ano a ano temos percebido um aumento crescente no volume de pessoas que visitam o Litoral e, consequentemente, o aumento da demanda por água tratada. Por isso, muito antes da temporada de verão, a Sanepar já trabalha na preparação da infraestrutura do sistema de abastecimento, para atender cada vez melhor moradores e veranistas”, destaca o diretor de Operações da Sanepar, Sérgio Wippel.

Os novos reservatórios serão instalados nos balneários Riviera, Solimar e Gaivotas, em Matinhos. Eles terão capacidade para armazenar 525 mil litros de água tratada, ampliando o atendimento nos pontos mais críticos.

De acordo com Wippel, estes reservatórios serão importantes para manter o abastecimento com vazão e pressão regulares, mesmo nos horários de maior consumo durante a temporada de verão. Mais informações sobre o Pregão Eletrônico Nº 1363/25 podem ser obtidas no site da Sanepar: https://licitacao.sanepar.com.br/

Prevenção contra as chuvas

Além dos seis novos reservatórios, a captação de água de Matinhos também passará por melhorias nos próximos meses. A intervenção, cujo processo licitatório está em fase de homologação, prepara o sistema para eventuais situações de chuvas torrenciais, que provocam o arraste de sedimentos com a enxurrada, prejudicando o processo de tratamento da água.

O gerente regional da Sanepar no Litoral, Marcos Muniz, explica que no ano passado houve chuvas acima do previsto no fim de dezembro, o que fez com que a Estação de Tratamento de Água de Matinhos ficasse parcialmente submersa e sem condições de tratamento devido à turbidez elevada da água in natura. “Para que isso não ocorra, a Sanepar fará uma melhoria na captação”.

Com investimento de mais de R$ 6,2 milhões, as melhorias incluem a instalação de floco-decantadores, que são equipamentos que eliminam impurezas da água in natura. De acordo com Muniz, a implantação deste processo garantirá que a estação opere, mesmo com níveis maiores de turbidez, e só entrará em operação caso haja chuvas torrenciais.

SISTEMA PREPARADO

O diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley, destaca que os investimentos na infraestrutura de abastecimento de Matinhos ocorrem com recursos próprios da Companhia. “A Sanepar está investindo para que o seu sistema operacional esteja preparado, de modo que moradores e visitantes do Litoral paranaense tenham tranquilidade no abastecimento, e assim possam desfrutar de seu período de descanso sem dissabores. Para isso, a Sanepar precisa estar sempre alguns passos à frente, como agora, quando estamos prestes a iniciar obras importantes para o abastecimento de Matinhos e seus balneários, que serão diferenciais na temporada de verão”, disse.

Pesquisa

Uma pesquisa feita de 20 a 23 de fevereiro de 2025 pelo Instituto Paraná Pesquisas, registrada no Conselho Regional de Estatística, aponta que 94,9% dos entrevistados disseram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o fornecimento de água tratada prestado pela Sanepar em municípios do Litoral.

O levantamento tem grau de confiança de 95%, com margem de erro de 2,6 pontos percentuais. A pesquisa apontou o abastecimento de forma ininterrupta e a qualidade da água, considerada ótima, como os itens mais bem pontuados entre 1.494 moradores e veranistas ouvidos em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná.

Críticas – Nas redes sociais, a imagem é diferente, com duras criticas pelos constantes problemas no abastecimento, sobretudo na temporada de verão.