Assalto em Shangri-lá termina com perseguição, trocas de tiros e prisões

Policiais militares prenderam dois suspeitos de assalto depois de perseguição e troca de tiros, na noite desta quarta-feira (26), em Pontal do Paraná.

Por volta das 22h, dois homens armados entraram em uma residência no balneário Shangri-lá e renderam os moradores. As vítimas foram amarradas e colocadas em um banheiro. Depois de aproximadamente uma hora na casa, os ladrões pegaram diversos objetos e fugiram no carro da família, um Fiat Toro.

As vítimas conseguiram ligar para a Polícia Militar e a equipe que se deslocava para fazer o atendimento deparou-se com o veículo trafegando na PR-412, na altura do balneário de Praia de Leste.

Eles perseguiram os suspeitos, que fugiram em alta velocidade pelas ruas do balneário. Houve torca de tiros. O motorista em fuga acabou batendo em um poste na rua Didio Costa. os dois fugiram e um deles, identificado depois como Luiz Roberto Gromer, de 30 anos, tentou se esconder embaixo de um ônibus mas foi preso.

O outro fugiu pulando muros de residências. As buscas prosseguiram a pé e os policiais avistaram um homem em cima de um telhado. Segundo os policiais, ao ser notado, ele efetuou disparos contra eles, que revidaram. Diversos policiais seguiram na busca e, na rua Elísio Pereira, acabaram localizando o suspeito, que havia sido baleado. Duas armas foram localizadas escondidas nas proximidades.

O Samu foi chamado e encaminhou o suspeito para o Pronto Atendimento 24h de Praia de Leste, na PR-407. O suspeito identificado como Cleiton Silva de Souza, morador de Curitiba, de 25 anos, foi atendido e liberado pelos médicos.

Fonte: Agência Local de Inteligencia do 9º BPM / Rádio Ilha do Mel – fotos: Rádio Ilha do Mel