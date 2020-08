Litoral tem mais 82 casos e segue com a maior incidência da covid

A Secretaria Estadual de Saúde atualizou nesta quinta-feira (27), os dados referentes ao covid-19 no Litoral. Depois de ter registrado apenas um caso na quarta-feira, hoje foram confirmados 82.As confirmações foram em Guaratuba (28), Paranaguá (23), Matinhos (9), Pontal do Paraná (8), Morretes (8), Antonina (4) e Guaraqueçaba (2).

Já são 4.932 infectadas com a doença no litoral: Paranaguá (3.100), Guaratuba (511), Pontal do Paraná (367), Morretes (343), Matinhos (285), Antonina (292) e Guaraqueçaba (34). De acordo coma Sesa, 3.434 pessoas já se recuperaram da doença.

Já morreram 111 pessoas em decorrência do coronavírus: 69 em Paranaguá, 11 em Pontal do Paraná, 11 em Guaratuba, 10 em Matinhos, 5 em Antonina (5), 3 em Guaraqueçaba (3) e 3 em Morretes.

O Litoral segue como a região do Estado com maior incidência de casos e a segunda em morte, proporcionalmente á população. São 1.660 casos e 37,71 óbitos por 100 mil habitantes.

No Paraná, 1.815 novos casos e 52 óbitos foram confirmados nesta quinta.

Já são 122.735 diagnósticos da doença e 82.154 pacientes recuperados. Já houve 3.114 mortes provocadas pela covid-19.