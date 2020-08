Litoral tem mais 2 mortes: em Guaratuba e Paranaguá. Foram 4 confirmadas hoje.

Ouça a notícia

Secretaria Estadual da Saúde confirma, nesta sexta-feira (28), mais 4 óbitos por consequência da Covid-19 no litoral. Dois casos foram informados pelo Hospital Regional do Litoral pela manhã: uma em Guaratuba e uma em Pontal do Paraná.

Agora são mais duas: mais uma em Guaratuba e outra em Paranaguá. A região chega a 116 óbitos em decorrência do novo coronavírus: Paranaguá (70), Guaratuba (13), Pontal do Paraná (12), Matinhos (10), Antonina (5), Guaraqueçaba (3) e Morretes (3).

A Sesa também comunica mais 115 casos da covid no Litoral: Paranaguá (48), Antonina (29), Morretes (23), Guaratuba (7), Pontal do Paraná (6) e Matinhos (2).

Chega a 5.047 o número de diagnósticos confirmados da doença no litoral. Paranaguá tem 3.148; Guaratuba, 51); Pontal do Paraná, 373; Morretes, 366; Antonina, 321; Matinhos, 287; e Guaraqueçaba (34). De acordo com a Sesa, já há 3.649 pacientes recuperados nos sete municípios.

A Secretaria Municipal da saúde de Guaratuba deu mais detalhes sobres os óbiros e os 7 casos ocorridos na cidade. Os falecimentos foram de um morador do bairro Nereidas, de 78 anos, que estava internado no Hospital Marcelino Champagnat e que hoje; e de um morador do Centro, de 85 anos, internado no Hospital Regional, falecido nesta quinta-feira (27). Os óbitos são confirmados durante luto oficial no Município pelas vítimas do coronavírus.

Os novos casos em Guaratuba:

Centro: 1 homem de 45 anos.

Cohapar: 1 mulher de 47 e 2 homens, de 36 e 48.

Coroados: 2 mulheres, de 30 e 63.

Figueira: 1 homem de 54.

No Paraná, foram 2.866 novos casos confirmados e 41 óbitos.

Já são 125.601 pessoas que infectadas com a doença no Estado, sendo 85.464 pacientes já recuperados e 7.090 casos em investigação. Já houve 3.155 mortes confirmadas por covid-19.