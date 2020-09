Litoral registra 60 novos casos e Paraná 2.022

O Litoral do Paraná tem 60 novos casos de covid-19 confirmados nesta quarta-feira (2). Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) que não registra nenhum óbito no Informe Epidemiológico divulgado às 17h.

No entanto, pela manhã, o Hospital Regional do Litoral divulgou o falecimento, ocorrido hoje, de um morador de Paranaguá de 82 anos, vítima da covid. Ainda há outro óbito no hospital sendo investigado para covid.

Os novos casos foram registrados em Guaratuba (22), Paranaguá (21), Pontal do Paraná (12), Morretes (2), Guaraqueçaba (2) e Matinhos (1).

O Litoral já tem 5.264 casos confirmados: Paranaguá (3.273), Guaratuba (549), Pontal do Paraná (393), Morretes (383), Antonina (334), Matinhos (296) e Guaraqueçaba (36). De acordo com a Sesa, 3.797 pessoas já estão recuperadas.

Já morrerem 119 moradores da região consequência do coronavírus: Paranaguá (72), Guaratuba (13), Pontal do Paraná (12), Matinhos (10), Antonina (6), Guaraqueçaba (3) e Morretes (3).

Guaratuba deu alguns detalhes sobre os novos 22 casos confirmados hoje:

Brejatuba: 3 mulheres, de 19, 28 e 52 anos.

Carvoeiro: 1 adolescente de 13 e 1 homem de 30.

Centro: 1 homem de 73.

Cohapar: 3 mulheres, de 30, 32 e 37, e 2 homens, ambos de 25 anos.

Coroados: 1 mulher de 25 e 1 homem de 57.

Mirim: 1 criança de 10 anos e 3 mulheres, de 32, 43 e 65.

Piçarras: 2 mulheres, de 45 e 52, e 2 homens, de 22 e 37.

Vila Esperança: 1 mulher de 55.

No Paraná houve 2.022 novos casos confirmados e 54 óbitos nesta quarta-feira. Já foram 134.162 pessoas infectadas com a covid, 91.796 pacientes já recuperados e 3.360 óbitos.